طالب الجيش السوري القوات الكردية بالانسحاب من المناطق التي تسيطر عليها شرق مدينة حلب باتجاه نهر الفرات، بعد يومين من إعلان القوات الحكومية سيطرتها على كامل المدينة.



منطقة عسكرية مغلقة



ودعا الجيش في بيان نشره التلفزيون الرسمي، المجاميع المسلحة بهذه المنطقة إلى الانسحاب إلى شرق الفرات، معلنا المنطقة الواقعة إلى الشرق من مدينة حلب وصولا إلى نهر الفرات «منطقة عسكرية مغلقة».



وكشف مصدر عسكري عن تعزيزات جديدة للجيش وصلت إلى دير حافر ومسكنة بريف حلب الشرقي، بعد استقدام قوات سورية الديمقراطية «قسد» لمجاميع مسلحة وفلول من النظام السابق، وفق ما نقلت وكالة سانا.



وأعلنت هيئة العمليات في الجيش، أمس (الاثنين)، رصد وصول المزيد من المسلحين إلى نقاط انتشار «قسد» في مسكنة ودير حافر.



وأضافت أن هذه التعزيزات الجديدة ضمت عدداً من مقاتلي تنظيم PKK، وفلول النظام السابق.



وأكدت أن استقدام «قسد» لمقاتلين تصعيد خطير، وأن أي تحرك عسكري ستقوم به هذه المجاميع سيقابل برد عنيف. وشددت هيئة العمليات على أن الجيش لن يقف مكتوف الأيدي تجاه هذا التصعيد.



نزوح عشرات الآلاف



في المقابل، نفت «قسد» وجود أية تحركات أو تحشيدات عسكرية لقواتها في محيط مسكنة ودير حافر. وزعمت في بيان أن تصريحات الجيش «مضللة»، ولا أساس لها من الصحة،. وأضافت أن التحركات الميدانية القائمة تعود إلى القوات الحكومية.



من جانبه، لفت الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، اليوم (الثلاثاء)، إلى أن نحو 119 ألف شخص نزحوا منذ تجدد الأعمال العدائية في مدينة حلب في سورية. ولفت إلى أن مفوضية اللاجئين تعمل على تأمين المساعدات لكافة العائلات النازحة في الملاجئ والمجتمعات المضيفة.



وأضاف: حتى يوم أمس أبلغنا شركاءنا أن نحو 119 ألف شخص نزحوا منذ تجدد الأعمال العدائية في مدينة حلب. مفوضية شؤون اللاجئين وشركاء آخرون على الأرض يقدمون المساعدة للعائلات النازحة في الملاجئ المؤقتة والمجتمعات المضيفة. الدعم يشمل توزيع الأغطية والفرش والملابس الشتوية الضرورية.



وذكرت وكالة الأنباء السورية أن الجيش صد محاولتي تسلل لقوات سورية الديمقراطية «قسد» بريف الرقة الشمالي.



وشهدت مدينة حلب خصوصا أحياء الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد ذات الغالبية الكردية منذ الثلاثاء الماضي اشتباكات عنيفة بين الجيش و«قسد»، أدت إلى نزوح أكثر من 140 ألفاً، ومقتل نحو 23 شخصاً.