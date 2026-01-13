أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية فجر اليوم (الثلاثاء) تنبيهاً أمنياً عاجلاً حول إيران، حثت فيه رعاياها على النظر في مغادرتها برّاً عبر أرمينيا أو تركيا، نتيجة الاحتجاجات المتزايدة والإجراءات الأمنية المشددة، بما في ذلك إغلاق الطرق، واضطرابات وسائل النقل العام، وانقطاع الإنترنت المستمر.

وحذّرت الوزارة من استمرار تقييد أو إلغاء الرحلات الجوية إلى ومن إيران حتى يوم الجمعة 16 يناير، مشيرة إلى ضرورة التخطيط لوسائل اتصال بديلة بسبب انقطاع الإنترنت.

وأوضحت الخارجية أن المواطنين الأمريكيين الإيرانيين مزدوجي الجنسية يجب أن يغادروا إيران باستخدام جوازاتهم الإيرانية، مشيرة إلى أن الحكومة الإيرانية لا تعترف بازدواج الجنسية، وستتعامل مع هؤلاء باعتبارهم إيرانيين فقط.

وشددت على أن المواطنين الأمريكيين معرضون بشكل كبير للاستجواب، والاعتقال، والاحتجاز، وأن إظهار جواز السفر الأمريكي أو أي صلة بالولايات المتحدة قد يُستخدم كذريعة للاحتجاز.

وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على أي دولة تتعامل تجارياً مع جمهورية إيران الإسلامية، في خطوة إضافية من واشنطن لتعزيز الضغط على طهران.