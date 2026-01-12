في تصعيد جديد للخطاب الأمريكي تجاه إيران، أكد رئيس الولايات المتحدة دونالد ترمب أن بلاده مستعدة لمواجهة أي تهديد، وأن القادة العسكريين يدرسون جميع السيناريوهات الممكنة لضمان جاهزية القوات الأمريكية.

استعداد لكل الاحتمالات

وقال ترمب، إن الخيارات الأمريكية قوية للغاية، مؤكّداً أن القوات المسلحة مستعدة للتعامل مع أي تطورات غير متوقعة. وأضاف أن كبار القادة العسكريين يراجعون جميع الإجراءات المحتملة، سواء كانت عسكرية أو اقتصادية، لضمان رد مناسب على أي تهديدات من إيران.

ضغط على طهران

تصريحات ترمب تأتي ضمن إستراتيجية الضغط على النظام الإيراني، وتعكس رغبة الإدارة الأمريكية في التأكيد على قدرة الولايات المتحدة على التصرف بسرعة وحزم في أي موقف قد يتطلب تدخلاً.