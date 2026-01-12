شهدت مدينة لوس أنجلوس حالة من الفوضى والذعر، بعدما صدمت شاحنة حشداً من المتظاهرين الذين خرجوا للتعبير عن رفضهم للسياسات الإيرانية. الحادث المفاجئ أثار هلع المحتجين واستدعاءً عاجلاً لفرق الطوارئ، فيما فتحت السلطات تحقيقاً لمعرفة دوافع الواقعة وحدتها.

الشاحنة تصدم المتظاهرين

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الشاحنة دهست مجموعة من المحتجين أثناء وجودهم في ساحة الاحتجاج، ما أدى إلى وقوع إصابات متفاوتة بين الحاضرين. وأسفر الحادث عن حالة من الذعر والفوضى وسط المحتجين، الذين هرعوا للابتعاد عن مسار الشاحنة، بينما تدخلت فرق الطوارئ لتقديم الإسعافات الأولية للمتضررين.

استجابة السلطات والتحقيق

وسيطرت السلطات المحلية على مكان الحادث فور وقوعه، وأغلقت المنطقة جزئياً لتسهيل عمل فرق الإسعاف والشرطة. كما أعلنت الشرطة فتح تحقيق عاجل لتحديد ملابسات تصادم الشاحنة مع المتظاهرين، مع التركيز على معرفة ما إذا كان الحادث متعمداً أم عرضياً.

أهمية الحادث في سياق الاحتجاجات

يأتي الحادث وسط احتجاجات مناهضة للسياسات الإيرانية، ويعكس المخاطر التي قد تتعرض لها المظاهرات الكبيرة في المدن الكبرى، وبينما تتابع السلطات المحلية التحقيق عن كثب، حذر منظمو الاحتجاجات من أي تصعيد قد يعرض المشاركين لمزيد من الخطر.