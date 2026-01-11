في خطوة تؤكد استعادة مؤسسات الدولة حضورها بعد فترة من التوقف والانتقال الاضطراري بسبب الأوضاع الأمنية إلى بورتسودان، أعلن رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس عودة الحكومة إلى ممارسة مهماتها من العاصمة الخرطوم.



وتجيء عودة الحكومة في ظل مساعٍ رسمية لإعادة الحياة الإدارية والخدمية إلى العاصمة، وتأكيد رمزية الخرطوم كمركز سياسي للدولة، رغم استمرار التحديات الأمنية والإنسانية في عدد من المناطق السودانية.



وجاء الإعلان خلال فعالية رسمية أُقيمت في ولاية الخرطوم، ظهر رئيس الوزراء على منصة الولاية، مؤكداً أن عودة الحكومة تمثل بداية مرحلة جديدة لإعادة تفعيل العمل التنفيذي والخدمي من داخل العاصمة.



ومن المقرر أن تُقام فعالية موسعة في مقر أمانة حكومة ولاية الخرطوم، تتضمن ترتيبات تنظيمية ولوجستية خاصة بانتقال المؤسسات.



ومنذ اندلاع القتال بين قوات الجيش السوداني والدعم السريع في شهر أبريل من العام 2023، اضطرت الحكومة السودانية إلى نقل مقارها وأعمالها التنفيذية خارج الخرطوم، بعد تعرض العاصمة لمعارك عنيفة ألحقت أضراراً واسعة بالمؤسسات الحكومية والبنية التحتية والخدمات الأساسية.



وأعلنت السلطات السودانية خلال الأشهر الماضية، أكثر من مرة خططا تدريجية لإعادة مؤسسات الدولة إلى الخرطوم، بالتوازي مع تحسن نسبي في الوضع الأمني في بعض المناطق، وبدء أعمال تأهيل للمقار الحكومية والخدمية.



وكانت الحكومة انتقلت إلى بورتسودان، على البحر الأحمر، في وقت مبكر من الحرب التي اندلعت في أبريل 2023.



ويتوقع أن تشكل إعادة الإعمار مهمة جبارة، إذ تقدر الحكومة تكلفتها بنحو 700 مليار دولار على مستوى السودان، نصفها تقريبا للخرطوم وحدها.