أيدت محكمة الاستئناف بتونس أمس (الثلاثاء) الحكم الابتدائي في قضية «الغرفة السوداء»، القاضي بالسجن 8 أعوام بحق جميع المتهمين المنتمين للجهاز السري لـ«تنظيم الإخوان» في تونس. وكان الحكم الابتدائي قد صدر في مايو الماضي بحق 8 متهمين، بينهم قيادات أمنية سابقة، مع إصدار أوامر بالنفاذ العاجل ضد 3 كانوا في حالة فرار.



تشمل الأحكام شخصيات بارزة مثل؛ المدير العام السابق للمخابرات الخارجية عاطف العمراني، ومدير حفظ الوثائق بوزارة الداخلية بوبكر العبيدي، والمدير السابق لوحدة مكافحة الإرهاب محمد الخريجي، والمسؤول عن الجهاز السري لـ«الإخوان» مصطفى خذر (في حالة فرار)، والقياديين البارزين في حركة «النهضة» عبدالعزيز الدغسني ورضا الباروني (في حالة فرار).

كشف «الغرفة السوداء»

بدأ التحقيق بعد ضبط وثائق سرية مخبأة بأحد مكاتب وزارة الداخلية، تُعرف باسم «الغرفة السوداء»، تضمنت هذه الوثائق معلومات تتعلق بالجهاز السري لـ«الإخوان» المسؤول عن تنفيذ الاغتيالات السياسية، ومنها اغتيالات السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي عام 2013.

دور الوثائق في التحقيقات

عثر قاضي التحقيق على صناديق تحتوي على مستندات تشمل أسماء المتورطين وأرقام هواتفهم وتوصيات أمنية، إضافة إلى وثائق مرتبطة بالجناح العسكري لتنظيم «أنصار الشريعة». وقد أكدت هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي أن هذه الوثائق تؤكد وجود تنظيم سري داخل حركة «النهضة» مرتبط بالاغتيالات.

نتائج وخلفيات القضية

تم نقل الوثائق لاحقاً إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في نوفمبر 2018، ما أدى إلى توجيه تهم القتل العمد لمصطفى خذر، إضافة إلى 22 تهمة أخرى. ويعتبر الحكم النهائي خطوة مهمة في محاكمة المتورطين في هذه الشبكة السرية، التي لطالما أثارت جدلاً واسعاً في المشهد السياسي التونسي.