لم يُشكّل اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو سابقة في التاريخ السياسي للولايات المتحدة، إذ سبق لواشنطن أن نفّذت -بشكل مباشر أو غير مباشر- عمليات اعتقال أو إطاحة بحق عدد من رؤساء الدول.
البداية في بنما
البداية كانت عام 1989، حين أطاحت واشنطن برئيس بنما مانويل نورييغا عبر غزو عسكري كامل.
ميلوشيفيتش وصدام حسين
في عام 2001، سُلِّم الرئيس اليوغوسلافي سلوبودان ميلوشيفيتش إلى محكمة لاهاي بعد ضغوط أمريكية وأوروبية، قبل أن يتكرر السيناريو عام 2003 مع اعتقال الرئيس العراقي صدام حسين عقب غزو العراق.
التسليم القضائي لهنرنانديز
لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، ففي 2022 نُقل الرئيس الهندوراسي السابق خوان أورلاندو هيرنانديز إلى الولايات المتحدة عبر تسليم قضائي بعد خروجه من الحكم.
جدل مادورو وتهديدات ترمب المباشرة
في 2026، عاد الجدل مجدداً مع تنفيذ الإدارة الأمريكية عملية خاطفة لاعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ونقله لمحاكمته. وبعد اعتقال مادورو، لم تتوقف التحذيرات؛ إذ حذر الرئيس دونالد ترمب زعماء كوبا وكولومبيا ونائبة الرئيس الفنزويلي من دفع ثمن باهظ، والآن.. 5 رؤساء سقطوا، و3 تحت التهديد.. فمن التالي؟
The arrest of Venezuelan President Nicolás Maduro did not set a precedent in the political history of the United States, as Washington has previously carried out - directly or indirectly - arrests or overthrows of several heads of state.
The Beginning in Panama
The beginning was in 1989, when Washington overthrew Panamanian President Manuel Noriega through a full military invasion.
Milosevic and Saddam Hussein
In 2001, Yugoslav President Slobodan Milosevic was handed over to the Hague Tribunal after American and European pressures, before the scenario was repeated in 2003 with the arrest of Iraqi President Saddam Hussein following the invasion of Iraq.
The Judicial Extradition of Hernández
The matter did not stop there; in 2022, former Honduran President Juan Orlando Hernández was transferred to the United States through judicial extradition after leaving office.
The Controversy Surrounding Maduro and Trump's Direct Threats
In 2026, the controversy returned with the U.S. administration executing a swift operation to arrest Venezuelan President Nicolás Maduro and transfer him for trial. After Maduro's arrest, warnings did not cease; President Donald Trump warned the leaders of Cuba and Colombia and the Venezuelan Vice President of paying a heavy price, and now... 5 presidents have fallen, and 3 are under threat... who’s next?