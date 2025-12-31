أعلنت دولة الكويت متابعتها للتطورات والأحداث الجارية في الجمهورية اليمنية الشقيقة، مُعربة عن دعمها الثابت للحكومة اليمنية الشرعية.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الكويتية شددت خلاله على ضرورة الحفاظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيه، وحماية مصالح الشعب اليمني الشقيق، بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.

وأكّد البيان أن أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة وأمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يُعدّان ركيزة أساسية من ركائز الأمن الوطني الخليجي، انطلاقاً من أواصر الأخوّة وروابط المصير المشترك التي تجمع دول المجلس.

وأشاد بالنهج المسؤول الذي تنتهجه المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وحرصهما على تحقيق الاستقرار في المنطقة، وتعزيز مبادئ حسن الجوار والالتزام بقيم ومبادئ مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تمثل الأساس في تفعيل العمل الخليجي المشترك.

وأضاف البيان أن دولة الكويت تؤكد استمرارها في دعم الجهود الإقليمية والدولية كافة، الرامية إلى ترسيخ الحوار والسلام، والاعتماد على الحلول الدبلوماسية بوصفها السبل المثلى؛ لتحقيق الأمن والاستقرار وتعزيز فرص السلام في المنطقة.

وختم البيان بالتأكيد على أن الكويت ستظل ملتزمة بدورها الفاعل والداعم للجهود التي تصب في مصلحة الأمن والتنمية في منطقة الخليج العربي، بما يخدم مصالح شعوبها الشقيقة ويرسخ مبادئ التعاون الخليجي المشترك.