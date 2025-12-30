أعلنت الأحزاب والمكونات السياسية اليمنية اليوم (الثلاثاء)، تأييدهم للعملية التي نفذها تحالف دعم الشرعية ضد شحنة الأسلحة التي تم تهريبها من الفجيرة إلى ميناء المكلا، مثمنين عالياً الموقف الواضح والمسؤول للمملكة العربية السعودية..



وأشادت الأحزاب السياسية بما ورد في بيان وزارة الخارجية السعودية من تأكيد داعم للشرعية اليمنية، ورفض أي تدخلات تمس أمن اليمن واستقراره أو تهدد الأمن القومي الإقليمي من أي طرف كان، ويعدّ ذلك امتدادًا لنهج ثابت في دعم اليمن وأمنه واستقراره.



تعزيز لمؤسسات الدولة



وأكدت الأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، تأييدها الكامل للقرارات الصادرة عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي.



وأوضحت الأحزاب السياسية أن القرارات سيادية وجاءت استجابة لمتطلبات المرحلة، وتعزيزًا لمؤسسات الدولة، وتثبيتًا لمسار استعادة مؤسساتها، وحماية الأمن القومي الوطني والإقليمي، مبينة في بيان لها أن موقفها يأتي انطلاقًا من الشعور بالمسؤولية الوطنية، والتزامًا بوحدته وأمنه واستقراره وسيادته وسلامة اليمن، واستنادًا إلى الأهداف والمبادئ الوطنية الجامعة التي توافق عليها الأحزاب والمكونات السياسية، وتأكيدًا على دعمها للشرعية الدستورية، ومساندتها الصادقة لتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية.



دعم قرارات المجلس الرئاسي



وشددت الأحزاب والمكونات السياسية، على دعمها الكامل لما تضمنته تلك القرارات من إجراءات تتمثل في إعلان حالة الطوارئ، وإنهاء اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات، والطلب من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية تقديم الدعم اللازم لحماية المدنيين، ومساندة القوات المسلحة في بسط الأمن والاستقرار.



وأكدوا على أهمية الحفاظ على الاستقرار ومنع أي تصعيد يفاقم التحديات القائمة، وأهمية استمرار التواصل السياسي المسؤول مع مختلف المكونات الجنوبية، بروح وطنية تقوم على تغليب الحكمة والعقلانية، وبما يسهم في حماية ما تحقق من مكاسب للقضية الجنوبية، وضمان معالجتها ضمن مسار سياسي يحترم الدولة ومؤسساتها.



وطالبت الأحزاب السياسية الشعب اليمني ومكوناته السياسية والاجتماعية والقبلية في محافظتي حضرموت والمهرة على وجه الخصوص، وعموم اليمن، إلى تحمّل مسؤولياتها الوطنية، والالتفاف حول القيادة الشرعية والتحالف الداعم لها بقيادة المملكة العربية السعودية، مؤكدين رفضهم القاطع لكافة الإجراءات الأحادية التي يقوم بها المجلس الانتقالي.



وجددت الأحزاب السياسية التأكيد على عدالة القضية الجنوبية وفق ما ورد في مؤتمر الحوار الوطني، مبينة أنها ليست حكرًا على مكون سياسي، ولا خاضعة لأجندة أي دولة، بل قضية وطنية عادلة سيتم معالجتها، وسائر القضايا الوطنية، ضمن مسار سياسي وطني جامع، يحترم الدولة ومؤسساتها، ويلتزم بالمرجعيات الوطنية والدولية.