أعلن مصدر عسكري سوداني أن الطائرات المسيرة لقوات الجيش نفذت غارات مركزة تمكنت من تدمير أسلحة وعتاد حربي في منطقة كيقا تميرو القريبة من مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان.



وأكد المصدر استهداف المسيرات مقاتلين يتبعون قوات الحركة الشعبية شمال جناح عبدالعزيز الحلو في إحدى المناطق الجبلية الوعرة القريبة من الدلنج.



ويأتي استهداف الجيش لهذه المواقع للحد من تحركات الدعم السريع والحركة الشعبية بعد فرضهما حصاراً مزدوجاً على مدينتي كادوقلي والدلنج منذ عامين.



وكانت قوات الدعم السريع هاجمت منطقتي الدنكوج وأم سوط شمالي مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان.



وتواصل قوات الدعم السريع في المناطق الغربية لولاية شمال كردفان في محور (الخِويّ - النهود) الدفع بمزيد من الدعم اللوجستي وناقلات الوقود لقواتها المتحركة في الأجزاء الشرقية من ولاية غرب كردفان.



من جانبه، أفاد قائد عسكري بالقوات المشتركة في إقليم دارفور بأن القوات المشتركة مدعومة بكتائب المقاومة الشعبية تعمل على التصدي لقوات الدعم السريع التي توغلت أخيراً في الأجزاء الشمالية والغربية من ولاية شمال دارفور.



وكان مسؤول في حركة جيش تحرير السودان، برئاسة مني أركو مناوي، أكد نزوح مئات الأسر من مناطق أبو قَمْرة وكرنوي وأمبرو وفوراوية إلى الشريط الحدودي مع دولة تشاد في أعقاب الهجمات التي شنتها قوات الدعم السريع على تلك المناطق. وتوقع استمرار حالات النزوح بالتزامن مع تمدد الدعم السريع في الأجزاء الشمالية والغربية من إقليم دارفور.