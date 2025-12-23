وسط أنباء عن مصرعه، أكدت مصادر رسمية تركية وليبية اليوم (الثلاثاء) أن طائرة خاصة كانت تقل رئيس أركان الجيش الليبي التابع للمجلس الرئاسي محمد الحداد فُقد الاتصال بها فوق العاصمة التركية أنقرة.


وأفادت وسائل إعلام غربية أن بيانات لتتبع الرحلات الجوية تظهر تحويل مسار الرحلات بعيداً عن مطار أنقرة، في حين قال وزير الداخلية التركي علي ييرلي كايا في منشور على منصة «إكس»: «انقطع الاتصال، عند الساعة 20:52 من مساء اليوم، بطائرة رجال أعمال من طراز فالكون 50 تحمل الرقم التسلسلي 9H-DFJ، كانت قد أقلعت عند الساعة 20:10 من مطار أنقرة إيسنبوغا متجهة إلى طرابلس». وزير الدفاع التركي خلال استقباله رئيس الأركان الليبي

وأضاف: «أفادت المعلومات الواردة بتلقّي بلاغ من الطائرة يفيد بنيّتها تنفيذ هبوط اضطراري في محيط منطقة حيمانة، إلا أنه تعذر إعادة الاتصال بها بعد ذلك».


وأشار وزير الداخلية التركي إلى وجود خمسة ركاب على متن الطائرة، من بينهم رئيس أركان القوات المسلحة الليبية اللواء محمد علي أحمد الحداد.


وكان الحداد قد وصل إلى أنقرة اليوم بدعوة من رئيس الأركان التركي الفريق أول سلجوق بيرقدار أوغلو، كما التقى وزير الدفاع التركي يشار غولر.


ونقلت وكالة «İHA» التركية عن شهود عيان قولهم إنه سمع وقوع انفجار قوي قرب مطار إسنبوغا في أنقرة.


بدورها، قالت وسائل إعلام ليبية إن رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة شكّل خلية أزمة للتواصل مع الجانب التركي بشأن الحادثة، في حين أبرزت وسائل إعلام تركية أن طائرة الحداد سقطت أثناء توجهها من أنقرة إلى طرابلس، وأن مصير ركابها لا يزال مجهولاً.