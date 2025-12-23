وسط أنباء عن مصرعه، أكدت مصادر رسمية تركية وليبية اليوم (الثلاثاء) أن طائرة خاصة كانت تقل رئيس أركان الجيش الليبي التابع للمجلس الرئاسي محمد الحداد فُقد الاتصال بها فوق العاصمة التركية أنقرة.
وأفادت وسائل إعلام غربية أن بيانات لتتبع الرحلات الجوية تظهر تحويل مسار الرحلات بعيداً عن مطار أنقرة، في حين قال وزير الداخلية التركي علي ييرلي كايا في منشور على منصة «إكس»: «انقطع الاتصال، عند الساعة 20:52 من مساء اليوم، بطائرة رجال أعمال من طراز فالكون 50 تحمل الرقم التسلسلي 9H-DFJ، كانت قد أقلعت عند الساعة 20:10 من مطار أنقرة إيسنبوغا متجهة إلى طرابلس».
وزير الدفاع التركي خلال استقباله رئيس الأركان الليبي
وأضاف: «أفادت المعلومات الواردة بتلقّي بلاغ من الطائرة يفيد بنيّتها تنفيذ هبوط اضطراري في محيط منطقة حيمانة، إلا أنه تعذر إعادة الاتصال بها بعد ذلك».
وأشار وزير الداخلية التركي إلى وجود خمسة ركاب على متن الطائرة، من بينهم رئيس أركان القوات المسلحة الليبية اللواء محمد علي أحمد الحداد.
وكان الحداد قد وصل إلى أنقرة اليوم بدعوة من رئيس الأركان التركي الفريق أول سلجوق بيرقدار أوغلو، كما التقى وزير الدفاع التركي يشار غولر.
ونقلت وكالة «İHA» التركية عن شهود عيان قولهم إنه سمع وقوع انفجار قوي قرب مطار إسنبوغا في أنقرة.
بدورها، قالت وسائل إعلام ليبية إن رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة شكّل خلية أزمة للتواصل مع الجانب التركي بشأن الحادثة، في حين أبرزت وسائل إعلام تركية أن طائرة الحداد سقطت أثناء توجهها من أنقرة إلى طرابلس، وأن مصير ركابها لا يزال مجهولاً.
Amid reports of his death, official sources from Turkey and Libya confirmed today (Tuesday) that contact was lost with a private plane carrying the Chief of Staff of the Libyan Army affiliated with the Presidential Council, Mohammed Al-Haddad, over the Turkish capital Ankara.
Western media reported that flight tracking data shows a diversion of flights away from Ankara Airport, while Turkish Interior Minister Ali Yerlikaya stated in a post on the platform "X": "Contact was lost at 20:52 this evening with a Falcon 50 business jet with serial number 9H-DFJ, which had taken off at 20:10 from Ankara Esenboğa Airport heading to Tripoli."
He added: "The information received indicated that the plane reported its intention to make an emergency landing in the vicinity of the Himana area, but contact could not be reestablished afterward."
The Turkish Interior Minister noted that there were five passengers on board the plane, including the Chief of Staff of the Libyan Armed Forces, Major General Mohammed Ali Ahmed Al-Haddad.
Al-Haddad had arrived in Ankara today at the invitation of Turkish Chief of Staff General Salih Zeki Çolak and also met with Turkish Defense Minister Yaşar Güler.
The Turkish news agency "İHA" quoted eyewitnesses as saying that a loud explosion was heard near Esenboğa Airport in Ankara.
For its part, Libyan media reported that Prime Minister Abdul Hamid Dbeibeh formed a crisis cell to communicate with the Turkish side regarding the incident, while Turkish media highlighted that Al-Haddad's plane crashed while heading from Ankara to Tripoli, and the fate of its passengers remains unknown.