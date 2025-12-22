جدد الاتحاد الأوروبي في اليمن التزامه بوحدة وسيادة اليمن وسلامة أراضيه، مؤكداً دعمه لاستقلالية البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، في ظل التوترات الأخيرة التي يشهدها اليمن وحالة التوتر السائدة التي خرجت عن المرجعيات الدستورية.

وأشار سفراء الاتحاد الأوروبي في اليمن، إلى أنهم أجروا نقاشاً مثمراً مع محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي، تناول التطورات الأخيرة في اليمن والمخاطر التي تهدد الاقتصاد اليمني الهش، موضحين أن اللقاء شدد على الالتزام بوحدة وسيادة اليمن وسلامة أراضيه، مؤكدين في الوقت ذاته على الدور المحوري الذي يؤديه البنك المركزي اليمني كمؤسسة مستقلة في إدارة السياسة النقدية، وأهميته في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي في البلاد.

وفي السياق ذاته، أكدت سفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن، عبده شريف، في تصريحات إعلامية، أنها التقت محافظ البنك المركزي رغم الظروف الصعبة للغاية التي تمر بها البلاد. وجددت شريف تأكيد التزام المملكة المتحدة بدعم استقلالية البنك المركزي، مشيرة إلى أن استقلاله لا يزال عنصراً حيوياً لضمان قطاع مالي فاعل وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في اليمن.