أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم (الخميس)، أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن ضرورة إجراء انتخابات في أوكرانيا تثير التساؤل حول كيفية قيام الغرب بتنظيمها إذا ما جرت بالفعل.



وهاجم لافروف خلال اجتماع للجنة التعاون الدولي التابعة للمجلس العام لحزب «روسيا الموحدة» الدول الغربية قائلاً: إن أحد أبرز مظاهر الاستعمار الجديد هو التدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة، ولم يتخلَ الغرب قط عن هذه الأساليب في أنشطته، مضيفاً: الآن، أصبح ما نملك كل الحق في تسميته «استعماراً انتخابياً جديداً تهديداً حقيقياً لأغلب الدول».



وتساءل وزير الخارجية الروسي: «كيف يمكن تنظيم هذه الانتخابات في أوكرانيا وكيف سيتدخل الغرب فيها إن جرت، فهذا شأن آخر، لكن هذا تذكير بأن الشعب قد انتخبكم بالفعل لفترة محددة، وقد حان الوقت لتكريم الشعب أو مطالبته بالتعبير عن رأيه فيكم مجدداً».