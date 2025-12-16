شهدت جلسة محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توتراً لافتاً، عقب رفض هيئة المحكمة طلبه مغادرة الجلسة للقاء رئيس برلمان باراغواي، ما أدى إلى مشادة كلامية بينه وبين القضاة أثناء الإدلاء بشهادته.

ووبّخ نتنياهو القضاة بعد رفضهم إلغاء الجلسة، قائلاً إن الطلب لم يكن عبثياً، مضيفاً: «كنت مضطراً للقاء رئيس برلمان باراغواي، ولا يمكنني ذلك إلا إذا جاء إلى قاعة المحكمة». واعتبر أن عدم تمكينه من عقد اللقاء، ولو لفترة قصيرة، أمر «محرج».

وفي وقت لاحق، وصل رئيس برلمان باراغواي إلى قاعة المحكمة، حيث التقى نتنياهو داخل مقر الجلسة، في مشهد غير معتاد تزامن مع استمرار إجراءات المحاكمة.

رفض مغادرة مبكرة

بالتوازي، طلب نتنياهو مغادرة الجلسة عند الساعة 10:30 صباحاً، أي قبل ساعة من موعد انتهائها المحدد، للتحضير لاجتماع لاحق مع مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، توم براك.

غير أن القاضية أكدت أن القرار اتُّخذ مسبقاً بعدم اختصار الجلسة، مشددة على أن المحاكمة ستستمر حتى الساعة 11:30 قبل الظهر كما هو مقرر.