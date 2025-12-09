فيما تواجه أوكرانيا ضغوطاً أمريكية للقبول بتنازلات عن مساحات واسعة من الأراضي لروسيا، تتحرك العواصم الأوروبية نحو بلورة ضمانات أمنية قوية وإعداد خطة سلام جديدة، بالتوازي مع صياغة حزمة واسعة من تدابير إعادة الإعمار.



إحباط أمريكي علني



وعقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس (الإثنين)، محادثات في لندن مع قادة بريطانيا وألمانيا وفرنسا، لبحث إعداد مقترحات سلام يُعتزم عرضها على الولايات المتحدة، الثلاثاء، حيث أعلن زيلينسكي عقبه رفض التنازل عن أي أراض لروسيا.



ووسط إحباط أمريكي علني إزاء كييف، كشف مسؤول أوروبي رفيع أن واشنطن تصر على أن تتخلى أوكرانيا عن إقليم دونباس بالكامل، والذي لا تزال تسيطر على نحو 30% منه، لعقد اتفاق سلام مع روسيا لإنهاء الحرب.



واعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر منصة «إكس»، أن الاجتماع مع زيلينسكي «أسهم في التقدم على طريق الوصول إلى سلام عادل ودائم»، لافتا إلى أن العمل جارٍ لإعداد ضمانات أمنية قوية وتدابير لإعادة إعمار أوكرانيا.



مقترح أوروبي للسلام



فيما أعلن زيلينسكي أن المقترح الأوكراني الأوروبي للسلام، سيكون جاهزاً بحلول، اليوم (الثلاثاء)، لمشاركته مع الولايات المتحدة.



وقال زيلينسكي في طريقه من لندن إلى بروكسل لحضور اجتماعات مع قادة حلف شمال الأطلسي الناتو والاتحاد الأوروبي: أعتقد أن خطة السلام الجديدة ستكون جاهزة مساء (الثلاثاء)، أعتقد أننا سندرسها مرة أخرى، ونرسلها إلى الولايات المتحدة.



من جانبه، أعرب المستشار الألماني فريدريش ميرتس عن شكوكه في بعض التفاصيل التي تظهر في الوثائق الأمريكية، مؤكداً دعم أوروبا الكامل لأوكرانيا.



تنازلات وضغوط متصاعدة



ونقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أوكرانيين قولهم: إن زيلينسكي يواجه ضغوطاً متصاعدة من الولايات المتحدة للقبول بتنازلات كبيرة، بينها التخلي عن مساحات واسعة من الأراضي، في إطار خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي.



وبحسب الموقع، يرى مسؤولون أوكرانيون أن بعض جوانب الخطة الأمريكية الحالية تميل لمصلحة موسكو، وأن واشنطن تمارس ضغوطاً على زيلينسكي أكثر مما تفعل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهو ما نفاه مسؤول أمريكي، مؤكداً أن الولايات المتحدة ضغطت أيضا على بوتين لتخفيف مطالبه.



وأفصح الموقع أن مسار التفاوض الحالي يركز على قضيتين رئيسيتين هي مطالبة روسيا بأن تتخلى أوكرانيا عن كامل منطقة دونباس، بما في ذلك أجزاء لا تسيطر عليها موسكو، ومطالبة أوكرانيا بالحصول على ضمانات أمنية قوية من الولايات المتحدة لمنع أي عدوان روسي مستقبلي.



لا اختراق حتى الآن



ووصف مسؤول أوكراني العرض الأمريكي بأنه «أصبح أسوأ» من وجهة نظر كييف بعد اجتماع استمر 5 ساعات بين المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر وبوتين في الكرملين الأسبوع الماضي.



ولفت إلى أن ويتكوف وكوشنر بديا وكأنهما يسعيان للحصول على جواب «نعم» واضح من زيلينسكي خلال مكالمة استمرت ساعتين، السبت، على عرضهما للتسوية.



وأضاف المسؤول: «شعرنا أن الولايات المتحدة كانت تحاول عرض الرغبة الروسية بالاستيلاء على كامل دونباس بطرق مختلفة، وأن الأمريكيين أرادوا من زيلينسكي قبول ذلك خلال المكالمة».



وأكد مسؤولون أوكرانيون وأمريكيون، أنه لم يتم تحقيق أي اختراق في ملفيّ الأراضي أو الضمانات الأمنية، رغم إحراز بعض التقدم.



الضمانات الأمنية



وبينما يواصل زيلينسكي جولته الأوروبية في بروكسل وروما، أفاد مسؤولون أمريكيون وأوكرانيون بأن إدارة ترمب اعتبرت لقاءات زيلينسكي في لندن «محاولة غير مفيدة» لكسب الوقت في مفاوضات خطة السلام.



لكن مسؤولين أوكرانيين قالوا إن واشنطن تحاول إبعاد زيلينسكي عن القادة الأوروبيين لتتمكن من الضغط عليه بشكل أكبر، فيما شدد أحدهم على أن زيلينسكي لا يستطيع اتخاذ قرارات مصيرية دون التشاور مع حلفائه الأساسيين في أوروبا.



ولفت المسؤولون إلى أن إدارة ترمب تضغط للإسراع في العملية، بينما ينصح الأوروبيون بالتمهل. وأعربت مصادر في البيت الأبيض عن غضبها من الدور الأوروبي الذي تعتبره «عقبة رئيسية» أمام التوصل إلى اتفاق.