اقتحم مسلحون حوثيون المكتب الرئيسي للجنة الدولية للصليب الأحمر في العاصمة صنعاء، في حادثة هي الأولى من نوعها منذ بدء عمل المنظمة في اليمن.



فيما تشهد محافظة البيضاء معارك بين قبليين بدعم حوثي للطرفين المتصارعين تسببت في مقتل وإصابة 44 شخصاً، وكشف مصادر إعلامية يمنية أمس (الأربعاء) اقتحام مسلحي الحوثي المكتب الرئيسي للجنة الدولية للصليب الأحمر في صنعاء.



حملة تفتيش حوثية



وأفادت المصادر بأن الحوثيين نفذوا حملة تفتيش طالت أماكن إقامة الموظفين الدوليين داخل المجمع، مبينة أن الحوثيين احتجزوا الموظفين لساعات في المبنى وأخضعوهم للتحقيقات من بينهم أجانب.



ولم تصدر اللجنة الدولية للصليب الأحمر أي تعليق رسمي على الحادثة، لكنها تأتي في إطار الحملة المستمرة التي يشنها الحوثي على مكاتب المنظمات الأممية في صنعاء.



وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أعلنت أمس الأول وصول شحنة أدوية ومعدات طبية تزيد على 35 طناً إلى مطار صنعاء، مبينة أن شحنة المساعدات تشمل أدوية ومواد جراحية ومعدات أساسية لدعم المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية في صنعاء ومناطق يمنية أخرى.



فتنة حوثية بين القبائل



من جهة أخرى، قالت وسائل إعلامية يمنية إن معارك عنيفة اندلع بين قبيلتي آل علي سعيد والجوابرة في قرية بني زياد قرب مدينة رداع بمحافظة البيضاء، موضحة أن هذه المعارك جاءت بعد فتنة حوثية بينهم.



وأشارت المصادر إلى أن المعارك تسببت في مقتل 14 مسلحاً قبلياً وإصابة 30 من الطرفين، فضلاً عن نزوح عشرات الأسر وتضرر عدد من المنازل، وأُغلقت المدارس وتوقفت مظاهر الحياة في المنطقة.



واتهم سكان محليون الحوثي بالوقوف وراء الفتنة ورفض التدخل لوقف القتال رغم سيطرته الأمنية على المنطقة، مبينة أن الجماعة تحرص توسيع النزاعات القبلية بهدف إضعاف القبائل واستنزافها.