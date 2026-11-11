يحتفل عبدالله نحاوي الجامعي بزواج نجليه محمد ومحمود على كريمتي الأستاذ عبدالعزيز نحاوي الجامعي، وذلك مساء غدٍ الخميس، في إحدى قاعات الأفراح بمدينة جدة.