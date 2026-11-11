يحتفل عبدالله نحاوي الجامعي بزواج نجليه محمد ومحمود على كريمتي الأستاذ عبدالعزيز نحاوي الجامعي، وذلك مساء غدٍ الخميس، في إحدى قاعات الأفراح بمدينة جدة.
يحتفل عبدالله نحاوي الجامعي بزواج نجليه محمد ومحمود على كريمتي الأستاذ عبدالعزيز نحاوي الجامعي، وذلك مساء غدٍ الخميس، في إحدى قاعات الأفراح بمدينة جدة.
Abdullah Nahawi Al-Jami is celebrating the marriage of his sons, Mohammed and Mahmoud, to the daughters of Professor Abdulaziz Nahawi Al-Jami, tomorrow evening, Thursday, in one of the wedding halls in the city of Jeddah.