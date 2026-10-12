أودع برنامج حساب المواطن، أمس، 3.1 مليار ريال مخصص دعم شهر أكتوبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، فيما تجاوز عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الـ107 نحو 9.9 ملايين مستفيد وتابع.

وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري، أن إجمالي المبالغ التي دفعها البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته تجاوز 293 مليار ريال، منها 2.9 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

وأشار إلى أن 72% من المستفيدين حصلوا على الدعم في دفعة أكتوبر، بمتوسط دعم بلغ 1469 ريالاً للأسرة الواحدة.

وبيّن الهاجري أن عدد أرباب الأسر المستفيدين في الدفعة الحالية تجاوز مليوني رب أسرة، يشكّلون 84% من المستفيدين، فيما تجاوز عدد التابعين 7.5 ملايين مستفيد.