قدّم المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، واجب العزاء والمواساة لأسر وذوي المعلمات اللاتي توفين في حادث مروري وقع أخيراً، وذلك خلال زيارته مجالس العزاء في منازلهن بمحافظة الطائف.

ونقل الغامدي تعازي ومواساة أسرة التعليم بالطائف لأسر المعلمات وذويهن، سائلاً الله تعالى أن يتغمدهن بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنهن فسيح جناته، ويلهم ذويهن الصبر والسلوان، وأن يجبر مصابهم ويعظم أجرهم.

وأكد أن أسرة التعليم بالطائف تشاطر أسر المعلمات أحزانهم في هذا المصاب، داعياً الله أن يربط على قلوب ذويهن، ويلهم الصبر والسلوان.