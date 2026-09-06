تُوّج القيادي السعودي طارق إسماعيل بجائزة التميّز في التخطيط الإستراتيجي للمنظمات ضمن «جوائز التميّز في الابتكار والتأثير 2026»، التي نظمتها Impact Leaders في مدينة إسطنبول بحضور نخبة من القيادات التنفيذية والخبراء والمتخصصين في مجالات الإدارة والإستراتيجية والتميّز المؤسسي من مختلف دول العالم.

وجاء هذا التكريم تقديرًا لإسهامات إسماعيل المهنية في مجالات التخطيط الإستراتيجي والتطوير المؤسسي وقيادة مشاريع التحول وإدارة المشاريع والمبادرات وما حققه من أثر في تطوير الإستراتيجيات ورفع كفاءة الأداء المؤسسي في القطاعين الحكومي والخاص.

ويعكس التكريم أهمية الممارسات الإدارية الحديثة التي تربط بين وضوح الرؤية وجودة التخطيط وكفاءة التنفيذ وقياس النتائج والأثر بما يسهم في بناء مؤسسات أكثر كفاءة واستدامة وقدرة على مواكبة المتغيرات وصناعة المستقبل.

وأعرب طارق إسماعيل عن اعتزازه بالجائزة وقال: «أعتز بهذا التكريم الذي يمثل مسؤولية إضافية لمواصلة العمل على تطوير الممارسات الإدارية والإستراتيجية وبناء مؤسسات أكثر قدرة على استشراف المستقبل وصناعة الأثر».

وأكد أن الجائزة تمثل تقديرًا للجهود المشتركة التي تبذلها فرق العمل والشركاء في مختلف المشاريع والمبادرات، مشيرًا إلى أن التخطيط الإستراتيجي لا يقتصر على صياغة الأهداف بل يقوم على القدرة على تحويل الرؤية إلى خطط قابلة للتنفيذ

ونتائج ملموسة وأثر مستدام.

وأضاف أن المرحلة القادمة تتطلب من القيادات التنفيذية الانتقال من مفهوم التخطيط التقليدي إلى نماذج أكثر مرونة وفاعلية ترتكز على البيانات ووضوح الأولويات وكفاءة التنفيذ وقياس الأثر إلى جانب تعزيز قدرة المؤسسات على التكيف مع المتغيرات والاستثمار في القدرات القيادية والممارسات المؤسسية التي تدعم الاستدامة والتنافسية.

ويأتي هذا التكريم امتدادًا لمسيرة طارق إسماعيل المهنية في مجالات القيادة التنفيذية والإستراتيجية والتحول المؤسسي. وشهد الحفل تكريم عدد من القيادات والشخصيات المؤثرة احتفاءً بإنجازاتهم وممارساتهم المتميزة في تطوير بيئات الأعمال وتعزيز مفاهيم القيادة الإستراتيجية والتميّز المؤسسي.

وتستهدف «جوائز التميّز في الابتكار والتأثير 2026» تسليط الضوء على القادة والمبتكرين والمؤسسات التي تسهم في إحداث تحول إيجابي في بيئة الأعمال والاقتصاد العالمي من خلال مجالات رئيسية تشمل الابتكار وتطوير القيادات والتوسع في الأعمال.