The Deputy Branch Head of the Saudi Journalists Association in Al-Ahsa, Engineer Abbas bin Hamza Al-Buraheem, celebrated the wedding of his son Dr. Bassam to the daughter of Engineer Ibrahim bin Saleh Al-Buraheem, in one of the wedding halls in Al-Mubarraz, Al-Ahsa.



The ceremony was graced by Prince Abdulaziz bin Mohammed bin Fahd bin Jalawi, Prince Faisal bin Abdulrahman, the Deputy Governor of Al-Ahsa, Engineer Muath bin Ibrahim Al-Jaafari, and a group of family and friends, who offered their congratulations and best wishes to the newlyweds.