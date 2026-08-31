احتفل نائب فرع هيئة الصحفيين السعوديين بالأحساء المهندس عباس بن حمزة البراهيم بزفاف نجله الدكتور بسّام من ابنة المهندس إبراهيم بن صالح البراهيم، في إحدى قاعات الأفراح بمدينة المبرز بالأحساء.
وشرّف الحفل الأمير عبدالعزيز بن محمد بن فهد بن جلوي، والأمير فيصل بن عبدالرحمن، ووكيل محافظة الأحساء المهندس معاذ بن إبراهيم الجعفري، ولفيف من الأهل والأصدقاء، الذين قدّموا التهاني والتبريكات للعروسين.
The Deputy Branch Head of the Saudi Journalists Association in Al-Ahsa, Engineer Abbas bin Hamza Al-Buraheem, celebrated the wedding of his son Dr. Bassam to the daughter of Engineer Ibrahim bin Saleh Al-Buraheem, in one of the wedding halls in Al-Mubarraz, Al-Ahsa.
The ceremony was graced by Prince Abdulaziz bin Mohammed bin Fahd bin Jalawi, Prince Faisal bin Abdulrahman, the Deputy Governor of Al-Ahsa, Engineer Muath bin Ibrahim Al-Jaafari, and a group of family and friends, who offered their congratulations and best wishes to the newlyweds.