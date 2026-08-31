احتفل نائب فرع هيئة الصحفيين السعوديين بالأحساء المهندس عباس بن حمزة البراهيم بزفاف نجله الدكتور بسّام من ابنة المهندس إبراهيم بن صالح البراهيم، في إحدى قاعات الأفراح بمدينة المبرز بالأحساء.


وشرّف الحفل الأمير عبدالعزيز بن محمد بن فهد بن جلوي، والأمير فيصل بن عبدالرحمن، ووكيل محافظة الأحساء المهندس معاذ بن إبراهيم الجعفري، ولفيف من الأهل والأصدقاء، الذين قدّموا التهاني والتبريكات للعروسين.