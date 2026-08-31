حقق الطالب عبدالعزيز منصور المطيري، من المدينة المنورة، المركز الثالث على مستوى الشرق الأوسط وشرق آسيا في مسابقة «HIPPO» الدولية للغة الإنجليزية، التي أقيمت منافساتها في العاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة طلاب من مختلف الدول.



ويضاف هذا الإنجاز إلى سجل إنجازات أبناء المدينة المنورة، مؤكداً ما يتمتع به الطلاب السعوديون من قدرات لغوية ومهارات تؤهلهم للمنافسة والتميز في المحافل الدولية.



وعبّر المطيري عن سعادته بتحقيق هذا الإنجاز، مؤكداً أن مشاركته في المسابقة مثلت تجربة ثرية عززت طموحه لمواصلة تطوير مستواه العلمي واللغوي، وتحقيق مزيد من الإنجازات مستقبلاً.