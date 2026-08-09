أشاد أمير منطقة تبوك فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بالنجاح الطبي الذي حققه مستشفى الملك خالد بتبوك،المتمثل في إعادة القدرة على المشي لمريضة في العقد الخامس من العمر، مثمناً الجهود التي بذلها الفريق الطبي والإداري بالمستشفى.

وأكد أمير منطقة تبوك في برقية بعثها للرئيس التنفيذي لتجمع تبوك الصحي بمناسبة هذا الإنجاز الطبي، أن ما تحققه الكفاءات الوطنية من نجاحات يعكس مستوى التميز الذي يشهده القطاع الصحي في المنطقة.

وقال: «يطيب لي وقد اطلعت على خبر النجاح الذي حققه مستشفى الملك خالد بتبوك في إعادة القدرة على المشي لمريضة بالعقد الخامس من العمر أن أهنئكم وكافة أعضاء الفريق الطبي والإداري بمستشفى الملك خالد بتبوك متمنياً لكم مزيداً من التوفيق والنجاح».