انتقل إلى رحمة الله الأديب المؤرخ محمد صالح البليهشي، والد أمين منطقة المدينة المنورة المهندس فهد البليهشي، عن عمر ناهز 83 عاماً، بعد رحلة طويلة في مجال الأدب والتاريخ.



ولد الراحل في قرية المضيق بمحافظة وادي الفرع عام 1365هـ، ونشأ وتلقى تعليمه حتى حصل على درجة الليسانس من كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وعمل في قطاع التعليم مدرساً ثم مديراً لعدد من المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية. ويعد البليهشي من أبرز الأسماء التي وثقت التاريخ، لا سيما تاريخ المدينة المنورة، وصدر له العديد من المؤلفات عن تاريخها، إذ ترك عدداً من المؤلفات التي تُعد مراجع مهمة في تاريخ المدينة المنورة وأدبها، من أبرزها كتاب المدينة المنورة في عهد الملك عبدالعزيز آل سعود (1344-1373هـ)، إلى جانب مجموعة قصصية بعنوان «حروف من الرماد»، وكتاب «المدينة اليوم» الذي رصد تطور المدينة المنورة في مختلف المجالات، إضافة إلى كتاب «لمحات من حياة الربيع»، وكتاب «مسيرة ثمانية أعوام» الذي وثق إنجازات نادي المدينة الأدبي، وكتاب «المدينة المنورة» ضمن سلسلة «هذه بلادنا».



وقد أديت الصلاة على الفقيد بعد ظهر اليوم بالمسجد النبوي، ودفن ببقيع الغرقد.