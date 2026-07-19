حصل الدكتور محمد بن فهد ابن مجيديع على درجة الدكتوراه في الفلسفة في علم الاجتماع الرقمي من جامعة الملك سعود، بتقدير ممتاز، عن أطروحته البينية التي جمعت بين علم الاجتماع وعلوم الحاسب بعنوان: «توظيف الذكاء الاصطناعي في تعزيز العدالة الإصلاحية».

وتناولت الدراسة تساؤلاً رئيساً حول النموذج الأمثل لتطبيق الذكاء الاصطناعي بما يسهم في تعزيز العدالة الإصلاحية في قضايا الأحوال الشخصية عبر منصة «تراضي». وانتهت إلى تقديم نموذج مقترح لروبوت دردشة ذكي يحمل اسم «صالح»، يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، ليعمل مساعداً لعضو المصالحة البشري، وداعماً لجهوده في إدارة عمليات الصلح.

وأوضح الباحث أن النموذج المقترح يسهم في التهدئة النفسية للمستفيدين، وجمع البيانات والمعلومات بدقة وسرعة، وتحليلها، وإعداد التقارير والتوصيات التي تساعد عضو المصالحة على اختيار أنسب الأساليب الإصلاحية، بما يعزز فرص الوصول إلى حلول توافقية أكثر فاعلية.

وأكدت نتائج الدراسة أن توظيف الذكاء الاصطناعي في أعمال المصالحة يمكن أن يسهم في رفع كفاءة الإجراءات، وتحسين تجربة المستفيدين، وتعزيز العدالة الإصلاحية، والمحافظة على تماسك الأسرة بوصفها اللبنة الأساسية للمجتمع، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تطوير الخدمات العدلية، ورفع جودة الحياة، والاستفادة من التقنيات الحديثة في خدمة المجتمع.