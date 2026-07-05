كرّم أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، اليوم (الأحد)، بمقر ديوان الإمارة، الطلبة الفائزين في التصفيات الأولية لجائزتي «المواطنة المسؤولة» و«صيتاثون»، اللتين تنظمهما مؤسسة جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي، المخصصتين لطلبة التعليم العام والجامعي في مختلف مناطق المملكة لعام 2026.



وأكد أمير نجران أن ما يحظى به قطاع التعليم من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة أسهم في تعزيز التميز والإبداع لدى الطلبة، مشيدًا بالمبادرات المجتمعية التي قدمها الفائزون، وما تعكسه من حس وطني ووعي بأهمية خدمة المجتمع، متمنيًا لهم مزيدًا من التوفيق والنجاح.



حضر التكريم الأمين العام لجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز الدكتور فهد بن حمد المغلوث، ورئيس جامعة نجران الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الخضيري، ومساعد مدير عام التعليم للخدمات بمنطقة نجران منصور بن سعيد القحطاني.