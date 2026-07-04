في خطوة تعكس الاهتمام بتعزيز الكفاءات الوطنية وبناء قدرات قيادية في المجال الصحي، نظّم مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة، التابع لتجمع جدة الصحي الثاني، ممثلًا بإدارة التعليم التمريضي، دورة تدريبية متخصصة بعنوان «إعداد المدربين في المجال الصحي»، قدّمها المدرب عبدالرحمن العروي، واستفاد منها 20 ممرضًا وممرضة.

وهدفت الدورة إلى إعداد كوادر تمريضية مؤهلة لقيادة العملية التدريبية داخل المنشآت الصحية، من خلال تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة لتصميم البرامج التدريبية وتنفيذها وتقييمها وفق أحدث المنهجيات والممارسات العالمية، بما يعزز جودة التدريب، ويضمن استدامة نقل المعرفة، ويرفع كفاءة الأداء المهني.

وتضمن البرنامج عددًا من المحاور العلمية والتطبيقية، شملت الفروق بين التعليم والتدريب، وخصائص المدرب الفعّال، وتطبيق قانون بايك في التعلم، والتعامل مع الأنماط التمثيلية، واستخدام نموذج كولي في إعداد المحتوى التدريبي، إلى جانب تنمية مهارات العرض والتواصل وإدارة ورش العمل التفاعلية.

وتأتي هذه المبادرة ضمن برامج التطوير المهني المستمر التي ينفذها المجمع، تأكيدًا لالتزامه بالاستثمار في رأس المال البشري، وتمكين الكفاءات التمريضية الوطنية من أداء أدوار تدريبية وقيادية تسهم في تطوير بيئات العمل الصحية، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

كما تجسد الدورة توجه المجمع نحو دعم مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي، من خلال بناء قدرات وطنية مؤهلة، وتعزيز نموذج الرعاية الصحية القائمة على القيمة، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويرسخ ثقافة التميز المؤسسي والابتكار في القطاع الصحي.