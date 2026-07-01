نظمت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة بمقرها، فعالية اليوم العالمي للأب تخللتها عروض حية لفنون الخط العربي حظيت بإعجاب الحضور وتفاعلهم.

وشارك الخطاط عبدالرحمن المعلم في الفعالية مقدماً عرضاً حياً لفنون الخط العربي، وخطّ المعلم أسماء منسوبي الهيئة وضيوف الفعالية بعدد من أنواع الخط العربي، إلى جانب كتابة عبارات مستوحاة من المناسبة، في لوحة فنية جسّدت جماليات الخط العربي وأصالته. وشهد الركن إقبالاً كبيراً من الزوار، الذين حرصوا على توثيق أسمائهم بخطوط عربية متنوعة، في تجربة ثقافية وفنية لاقت استحسان الجميع.

وتأتي هذه المشاركة امتداداً لحضور الخطاط عبدالرحمن المعلم في العديد من المناسبات الوطنية والفعاليات الثقافية والمهرجانات داخل المملكة، مواصلاً جهوده في التعريف بفن الخط العربي وإبراز قيمته الحضارية والجمالية، والإسهام في نشر ثقافته بين مختلف فئات المجتمع، بما يعكس مكانة هذا الفن الأصيل بوصفه أحد أبرز روافد الهوية الثقافية العربية والإسلامية.