قلّد محافظ الطائف الأمير فواز بن سلطان بن عبدالعزيز، بحضور مدير شرطة محافظة الطائف العميد ضيف الله بن غمّيض، عددًا من الضباط من منسوبي شرطة المحافظة رتبهم الجديدة، وذلك بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيتهم.



وهنأ الأمير فواز بن سلطان الضباط المترقين بهذه المناسبة، سائلًا الله تعالى لهم التوفيق والسداد في أداء مهماتهم، وأن تكون الترقية حافزًا لبذل مزيد من العطاء والتميز في خدمة الدين ثم الملك والوطن، والإسهام في تعزيز الأمن وحفظ الممتلكات وخدمة المجتمع.



وشملت الترقيات العميد عبدالله الزهراني، والعميد عايض العصيمي، والعميد عادل الغامدي، والعميد نايف الثمالي، والعميد عبدالله الزهراني، والعميد علي الصخيري، والعميد عادل القرشي، والعميد عبدالله الجعيد، والعميد مشاري العبيكان، والعميد عدنان الغامدي.