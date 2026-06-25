فُجع الوسط الرياضي بوفاة لاعب النادي الأهلي والمنتخب السعودي السابق لكرة الطائرة الكابتن سالم باسندوة، بعد معاناة مع مرض السرطان، أنهت رحلة طويلة من العلاج خارج المملكة.



وكان الراحل يتلقى العلاج في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة الماضية، قبل أن توافيه المنية هناك، ليُنقل جثمانه إلى المملكة، حيث وصل أمس (الأربعاء) إلى جدة.



وأُديت الصلاة على الفقيد بعد صلاة العشاء في جامع الجفالي بمحافظة جدة، فيما ووري جثمانه الثرى في مقبرة أمنا حواء، بحضور عدد من أفراد أسرته وأقاربه ومحبيه وزملائه في الوسط الرياضي.



ويُعد باسندوة من الأسماء التي تركت بصمة في كرة الطائرة السعودية من خلال تمثيله النادي الأهلي والمنتخب السعودي، وعرف بأخلاقه العالية وعلاقاته الطيبة مع الرياضيين، ما جعل خبر وفاته يخلف حزناً واسعاً بين محبيه وزملائه.



وتناقل رياضيون وإعلاميون عبر منصات التواصل الاجتماعي عبارات التعزية والمواساة، مستذكرين مسيرته الرياضية ومناقبه الإنسانية، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته.. إنا لله وإنا إليه راجعون.