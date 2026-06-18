في مشهد يجسد أسمى معاني البر والوفاء، بادر الشاب فارس بن مانع آل منجم اليامي إلى التبرع بجزء من كبده لوالدته، في خطوة إنسانية نبيلة هدفت إلى إنهاء معاناتها مع المرض واستعادة صحتها.

عملية ناجحة في الرياض

وبفضل الله، تكللت العملية التي أُجريت في أحد مستشفيات مدينة الرياض بالنجاح، حيث تماثل فارس ووالدته للشفاء، ويتمتعان حالياً بصحة جيدة بعد تجاوز المرحلة العلاجية بنجاح.

إشادة بموقفه النبيل

ولقي موقف فارس إشادة واسعة لما يحمله من معانٍ سامية تعكس مكانة الوالدين وعظم برّهما، مجسداً نموذجاً مضيئاً للتضحية والعطاء من أجل الأسرة.

ودعا الأهالي والمحبون الله تعالى أن يديم على الأم وابنها نعمة الصحة والعافية، وأن يجعل ما قدمه فارس في ميزان حسناته، وأن يجزيه خير الجزاء على هذا الموقف الإنساني المؤثر.