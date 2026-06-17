حصدت مدرسة أويس بن عامر القرني الابتدائية، المركز الثاني في المباراة النهائية التي أُقيمت (الإثنين)، مع مدرسة سلمان الفارسي الابتدائية على ملعب مقر بيت الطالب، ضمن بطولة دوري المدارس للمرحلة الابتدائية على مستوى تعليم جدة لفئة تحت 12 عاماً.

وقاد الفريقَ معلمُ التربية البدنية حسن اليحياوي، بمساندة مساعده سمير الغامدي، حيث قدّما جهوداً مميزة أسهمت في وصول الفريق إلى النهائي وتحقيق هذا المركز المتقدم.

وشهد الحفل الختامي حضور كل من: مدير النشاط عوض العتيبي، ومدير مدرسة أويس بن عامر القرني الابتدائية سعيد المالكي، ومدير مدرسة سلمان الفارسي الابتدائية سعيد الشهري

وقد عبّر الحضور عن فخرهم بالمستوى المشرف الذي قدمه الطلاب، وما أظهروه من مهارة وروح رياضية عالية.