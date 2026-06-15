في مشهدٍ يعكس تكامل الجهود الوطنية لخدمة ضيوف الرحمن، كرّم تجمع المدينة المنورة الصحي مكتب صحيفة «عكاظ» بالمدينة المنورة تقديراً لدوره الإعلامي في مواكبة الخدمات الصحية المقدمة خلال موسم حج 1447هـ، والإسهام في نقل الجهود المبذولة بما يعكس مستوى العناية والرعاية التي توليها المملكة للحجاج.



وتسلّمت مشرف مكتب «عكاظ» بالمدينة المنورة الزميلة سارة الشريف درع وخطاب الشكر والتقدير، تقديراً للدور الإعلامي الذي قدّمه المكتب في تسليط الضوء على الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وإبراز حجم العمل المتكامل الذي تشهده منظومة الحج.



وأكد تجمع المدينة المنورة الصحي في خطاب التكريم أن هذا التقدير يأتي نظير الإسهام الإعلامي في إبراز الخدمات الصحية والنجاحات المتحققة خلال الموسم، بما أسهم في نقل صورة تعكس حجم الجهود الوطنية المبذولة لخدمة ضيوف الرحمن.



وتستشعر «عكاظ» دورها الوطني في إبراز ما تقدمه المملكة من خدمات متكاملة لضيوف الرحمن عبر مختلف القطاعات، انطلاقاً من رسالتها الإعلامية في نقل المشهد الميداني وإظهار الجهود التي تعكس عناية المملكة بالحجاج.