صدرت موافقة مجلس الوزراء على ترقية روّاد بن فهد السليم إلى وظيفة «وزير مفوض» بوزارة الخارجية، في خطوة تعكس الثقة بكفاءته وخبراته العملية.
وعبّر السليم عن اعتزازه بهذه الثقة، سائلاً الله أن يكون عند حسن الظن، وأن يوفقه لخدمة الدين ثم الملك والوطن.
صدرت موافقة مجلس الوزراء على ترقية روّاد بن فهد السليم إلى وظيفة «وزير مفوض» بوزارة الخارجية، في خطوة تعكس الثقة بكفاءته وخبراته العملية.
وعبّر السليم عن اعتزازه بهذه الثقة، سائلاً الله أن يكون عند حسن الظن، وأن يوفقه لخدمة الدين ثم الملك والوطن.
The Council of Ministers has approved the promotion of Rawad bin Fahd Al-Suleim to the position of "Minister Plenipotentiary" at the Ministry of Foreign Affairs, in a move that reflects confidence in his competence and practical experience.
Al-Suleim expressed his pride in this trust, asking God to meet expectations and to grant him success in serving the religion, then the king and the homeland.