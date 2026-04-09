فازت الأميرة سميرة بنت عبدالله الفيصل الفرحان، بجائزة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للتميّز النسائي في مجال الأعمال الاجتماعية لعام 1447هـ، تقديراً لعطائها في العمل التطوعي وخدمة ذوي الإعاقة.


وجاء التكريم خلال حفل أقيم بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وسط مشاركة واسعة من مختلف مناطق المملكة.