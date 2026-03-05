شارك نائب أمير الجوف الأمير متعب بن مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز، رجال الأمن بالمنطقة إفطارهم الرمضاني في الميدان، بحضور مدير شرطة المنطقة اللواء فهد بن محمد الذويبي.



وأشاد الأمير متعب بن مشعل بما يبذله رجال الأمن من جهود في أداء مهماتهم لحفظ الأمن وخدمة الوطن، منوهًا بما يحظى به القطاع الأمني من دعم القيادة ومتابعة وزير الداخلية واهتمام أمير المنطقة.



من جهته، عبّر مدير شرطة الجوف عن شكره لأمير المنطقة ونائبه على دعمهما لرجال الأمن، مؤكدًا أن مشاركة نائب أمير المنطقة إفطارهم في الميدان تعكس الاهتمام الكبير بجهودهم في أداء واجبهم.