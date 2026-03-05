أشاد المهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز، لاعب نادي الهلال السابق، بالمستويات التي يقدمها الدولي السعودي سعود عبد الحميد، لاعب نادي لانس الفرنسي، وذلك عقب زيارته له مؤخراً في فرنسا.



ونشر غوميز عبر حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «X» رسالة عبّر فيها عن سعادته بلقاء اللاعب السعودي، حيث قال: «بالأمس كان لي شرف زيارة صديقي العزيز سعود عبد الحميد، اللاعب السابق لنادي الهلال وأحد الأسماء المهمة في كرة القدم السعودية».



وأضاف المهاجم الفرنسي: «كان من دواعي سروري التحدث معه وتهنئته على مستوياته المميزة، وأن أعبّر له عن مدى فخري بالمسيرة التي حققها»، مشيراً إلى أن التطور الذي يقدمه اللاعب يُعد مثالاً يُحتذى به للكثيرين، مؤكداً أن رؤية لاعب سعودي يتألق في هذا المستوى تُعد مصدر فخر للجميع. واختتم غوميز رسالته بكلمتين مختصرتين قال فيهما: «فخر سعودي».



يُذكر أن سعود عبد الحميد سبق أن لعب إلى جانب غوميز بقميص الهلال خلال موسم 2021-2022، وذلك بعد انتقاله إلى الفريق قادماً من نادي الاتحاد، حيث جمعتهما عدة مباريات مع الفريق وأسهم الثنائي في تلك الفترة ضمن كتيبة الهلال.



كما يُعد غوميز من أبرز المحترفين الذين مروا على الهلال في السنوات الأخيرة، إذ دافع عن ألوان الفريق لمدة 3 مواسم ونصف، ونجح خلالها في تحقيق العديد من الإنجازات والبطولات مع الفريق، قبل أن يغادر النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية من موسم 2021-2022