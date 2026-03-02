انتقلت إلى رحمة الله تعالى شيخة بنت سعود بن عبدالعزيز الماضي، حَرم: ريان بن محمد بن عبدالله الماضي، وسيصلى عليها غداً (الثلاثاء)، بعد صلاة العصر في جامع الراجحي بالرياض والدفن بمقبرة النسيم بالرياض.
انتقلت إلى رحمة الله تعالى شيخة بنت سعود بن عبدالعزيز الماضي، حَرم: ريان بن محمد بن عبدالله الماضي، وسيصلى عليها غداً (الثلاثاء)، بعد صلاة العصر في جامع الراجحي بالرياض والدفن بمقبرة النسيم بالرياض.
Sheikha bint Saud bin Abdulaziz Al-Madi has passed away to the mercy of Allah, the wife of Rayan bin Mohammed bin Abdullah Al-Madi. The funeral prayer will be held tomorrow (Tuesday) after the Asr prayer at Al-Rajhi Mosque in Riyadh, and the burial will be at Al-Naseem Cemetery in Riyadh.