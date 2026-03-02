انتقلت إلى رحمة الله تعالى شيخة بنت سعود بن عبدالعزيز الماضي، حَرم: ريان بن محمد بن عبدالله الماضي، وسيصلى عليها غداً (الثلاثاء)، بعد صلاة العصر في جامع الراجحي بالرياض والدفن بمقبرة النسيم بالرياض.