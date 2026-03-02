انتقل إلى رحمة الله تعالى أحمد بن عبدالله النافع، وسيصلى عليه غداً (الثلاثاء)، بعد صلاة العصر بجامع الملك فهد بالخبر، وسيكون العزاء للرجال بمنزلهم الكائن بالخبر شارع الأمير أحمد تقاطع ٧ مدينة العمال، من بعد التراويح وحتى الساعه 12 مساءً.