انتقل إلى رحمة الله تعالى أحمد بن عبدالله النافع، وسيصلى عليه غداً (الثلاثاء)، بعد صلاة العصر بجامع الملك فهد بالخبر، وسيكون العزاء للرجال بمنزلهم الكائن بالخبر شارع الأمير أحمد تقاطع ٧ مدينة العمال، من بعد التراويح وحتى الساعه 12 مساءً.
Ahmed bin Abdullah Al-Nafe' has passed away to the mercy of Allah, and the funeral prayer will be held tomorrow (Tuesday) after the Asr prayer at King Fahd Mosque in Khobar. The condolences for men will be at their home located in Khobar, Prince Ahmed Street, intersection 7, City of Workers, from after Taraweeh until 12 AM.