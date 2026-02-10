كرَّم أمير الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، في مكتبه اليوم (الثلاثاء)، مدير شرطة المنطقة اللواء فهد بن محمد الذويبي، وعدداً من الضباط والأفراد، تقديراً لجهودهم المميزة في أداء مهماتهم الأمنية، وذلك بحضور وكيل إمارة منطقة الجوف للشؤون الأمنية المكلّف محمد بن عبدالرحمن الصبيحي.



وشمل التكريم 17 ضابطاً وفرداً، نظير ما قدموه من أعمال أسهمت في تعزيز الأمن والارتقاء بمستوى الأداء الأمني بالمنطقة.



ونوّه أمير الجوف بما يبذله رجال الأمن من جهود مخلصة في حفظ الأمن، مؤكداً أن ذلك يأتي امتداداً للدعم غير المحدود الذي يحظى به القطاع الأمني من القيادة.



من جانبهم، عبّر المكرّمون عن شكرهم لأمير منطقة الجوف على هذا التكريم، مؤكدين أن ذلك سيكون حافزاً لمواصلة العطاء في خدمة الدين ثم الملك والوطن.