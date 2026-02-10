وافق مجلس النواب المصري، اليوم (الثلاثاء)، في جلسته الطارئة على التعديل الوزاري لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي.

واستقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن السيسي تشاور مع مدبولي رئيس الوزراء لإجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية.

وذكر السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، أن الرئيس أكد ضرورة أن تعمل الحكومة، بتشكيلها الجديد، على تحقيق عددٍ من الأهداف المحددة في المحاور الخاصة بالأمن القومي والسياسة الخارجية والتنمية الاقتصادية والإنتاج والطاقة والأمن الغذائي المجتمع وبناء الإنسان، وذلك بالإضافة إلى تكليفات جديدة تتسق مع الغاية من إجراء التعديل الوزاري.

وشمل التعديل الوزاري تعيين كل من:

الدكتور حسين محمد أحمد عيسى نائبًا لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية

الدكتور خالد عاطف عبدالغفار محمد وزيرًا للصحة والسكان

المهندس كامل عبدالهادي فرج الوزير وزيرًا للنقل

الدكتورة منال عوض ميخائيل أبو غطاس وزيرًا للتنمية المحلية والبيئة

الدكتور بدر أحمد محمد عبدالعاطي وزيرًا للخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج

الدكتور محمد فريد محمد صالح وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية

الدكتور عبدالعزيز حسين محمد سعد قصوة وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي

المهندس رأفت هندي وزيرًا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

الدكتور ضياء يوسف رشوان أحمد وزيرًا للدولة للإعلام

اللواء صلاح محمد سعيد محمود سليمان وزيرًا للدولة للإنتاج الحربي

المستشار هاني حنا صدقي عازر وزيرًا لشؤون المجالس النيابية

المستشار محمود محمد حلمي أحمد الشريف وزيرًا للعدل

الدكتورة جيهان محمد إبراهيم زكي وزيرًا للثقافة

الدكتور أحمد محمد توفيق رستم وزيرًا للتخطيط

حسن رداد إبراهيم السيد وزيرًا للعمل

جوهر نبيل جوهر محمد وزيرًا للشباب والرياضة

المهندسة راندا علي صالح فؤاد المنشاوي وزيرًا للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

المهندس خالد هاشم علي ماهر وزيرا للصناعة