The Egyptian House of Representatives approved today (Tuesday), in its emergency session, the cabinet reshuffle of Dr. Mostafa Madbouly's government.

Egyptian President Abdel Fattah El-Sisi received Prime Minister Dr. Mostafa Madbouly this morning, and the official spokesperson for the presidency stated that El-Sisi consulted with Madbouly regarding a reshuffle of the current government formation.

Ambassador Mohamed El-Shenawy, the official spokesperson, mentioned that the president emphasized the necessity for the government, in its new formation, to work on achieving a number of specific goals in the areas of national security, foreign policy, economic development, production, energy, food security, and human development, in addition to new assignments that align with the purpose of the cabinet reshuffle.

The cabinet reshuffle included the appointment of:

Dr. Hussein Mohamed Ahmed Eissa as Deputy Prime Minister for Economic Affairs

Dr. Khaled Atef Abdel Ghaffar Mohamed as Minister of Health and Population

Engineer Kamel Abdel Hadi Farag as Minister of Transport

Dr. Manal Awad Mikhael Abu Ghatass as Minister of Local Development and Environment

Dr. Badr Ahmed Mohamed Abdel Aati as Minister of Foreign Affairs, International Cooperation, and Egyptians Abroad

Dr. Mohamed Farid Mohamed Saleh as Minister of Investment and Foreign Trade

Dr. Abdel Aziz Hussein Mohamed Saad Qaswa as Minister of Higher Education and Scientific Research

Engineer Raafat Hindi as Minister of Communications and Information Technology

Dr. Diaa Youssef Rashwan Ahmed as Minister of State for Media

Major General Salah Mohamed Said Mahmoud Suleiman as Minister of State for Military Production

Advisor Hani Hanna Sidqi Azar as Minister for Parliamentary Affairs

Advisor Mahmoud Mohamed Helmy Ahmed El-Sherif as Minister of Justice

Dr. Gihan Mohamed Ibrahim Naki as Minister of Culture

Dr. Ahmed Mohamed Tawfiq Rostom as Minister of Planning

Hassan Raddad Ibrahim El-Sayed as Minister of Labor

Jawhar Nabil as Minister of Youth and Sports

Engineer Randa Ali Saleh Fouad El-Manshawi as Minister of Housing, Utilities, and Urban Communities

Engineer Khaled Hashem Ali Maher as Minister of Industry