وافق مجلس النواب المصري، اليوم (الثلاثاء)، في جلسته الطارئة على التعديل الوزاري لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي.
واستقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن السيسي تشاور مع مدبولي رئيس الوزراء لإجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية.
وذكر السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، أن الرئيس أكد ضرورة أن تعمل الحكومة، بتشكيلها الجديد، على تحقيق عددٍ من الأهداف المحددة في المحاور الخاصة بالأمن القومي والسياسة الخارجية والتنمية الاقتصادية والإنتاج والطاقة والأمن الغذائي المجتمع وبناء الإنسان، وذلك بالإضافة إلى تكليفات جديدة تتسق مع الغاية من إجراء التعديل الوزاري.
وشمل التعديل الوزاري تعيين كل من:
الدكتور حسين محمد أحمد عيسى نائبًا لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية
الدكتور خالد عاطف عبدالغفار محمد وزيرًا للصحة والسكان
المهندس كامل عبدالهادي فرج الوزير وزيرًا للنقل
الدكتورة منال عوض ميخائيل أبو غطاس وزيرًا للتنمية المحلية والبيئة
الدكتور بدر أحمد محمد عبدالعاطي وزيرًا للخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج
الدكتور محمد فريد محمد صالح وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية
الدكتور عبدالعزيز حسين محمد سعد قصوة وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي
المهندس رأفت هندي وزيرًا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
الدكتور ضياء يوسف رشوان أحمد وزيرًا للدولة للإعلام
اللواء صلاح محمد سعيد محمود سليمان وزيرًا للدولة للإنتاج الحربي
المستشار هاني حنا صدقي عازر وزيرًا لشؤون المجالس النيابية
المستشار محمود محمد حلمي أحمد الشريف وزيرًا للعدل
الدكتورة جيهان محمد إبراهيم زكي وزيرًا للثقافة
الدكتور أحمد محمد توفيق رستم وزيرًا للتخطيط
حسن رداد إبراهيم السيد وزيرًا للعمل
جوهر نبيل جوهر محمد وزيرًا للشباب والرياضة
المهندسة راندا علي صالح فؤاد المنشاوي وزيرًا للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
المهندس خالد هاشم علي ماهر وزيرا للصناعة
The Egyptian House of Representatives approved today (Tuesday), in its emergency session, the cabinet reshuffle of Dr. Mostafa Madbouly's government.
Egyptian President Abdel Fattah El-Sisi received Prime Minister Dr. Mostafa Madbouly this morning, and the official spokesperson for the presidency stated that El-Sisi consulted with Madbouly regarding a reshuffle of the current government formation.
Ambassador Mohamed El-Shenawy, the official spokesperson, mentioned that the president emphasized the necessity for the government, in its new formation, to work on achieving a number of specific goals in the areas of national security, foreign policy, economic development, production, energy, food security, and human development, in addition to new assignments that align with the purpose of the cabinet reshuffle.
The cabinet reshuffle included the appointment of:
Dr. Hussein Mohamed Ahmed Eissa as Deputy Prime Minister for Economic Affairs
Dr. Khaled Atef Abdel Ghaffar Mohamed as Minister of Health and Population
Engineer Kamel Abdel Hadi Farag as Minister of Transport
Dr. Manal Awad Mikhael Abu Ghatass as Minister of Local Development and Environment
Dr. Badr Ahmed Mohamed Abdel Aati as Minister of Foreign Affairs, International Cooperation, and Egyptians Abroad
Dr. Mohamed Farid Mohamed Saleh as Minister of Investment and Foreign Trade
Dr. Abdel Aziz Hussein Mohamed Saad Qaswa as Minister of Higher Education and Scientific Research
Engineer Raafat Hindi as Minister of Communications and Information Technology
Dr. Diaa Youssef Rashwan Ahmed as Minister of State for Media
Major General Salah Mohamed Said Mahmoud Suleiman as Minister of State for Military Production
Advisor Hani Hanna Sidqi Azar as Minister for Parliamentary Affairs
Advisor Mahmoud Mohamed Helmy Ahmed El-Sherif as Minister of Justice
Dr. Gihan Mohamed Ibrahim Naki as Minister of Culture
Dr. Ahmed Mohamed Tawfiq Rostom as Minister of Planning
Hassan Raddad Ibrahim El-Sayed as Minister of Labor
Jawhar Nabil as Minister of Youth and Sports
Engineer Randa Ali Saleh Fouad El-Manshawi as Minister of Housing, Utilities, and Urban Communities
Engineer Khaled Hashem Ali Maher as Minister of Industry