قدَّم أمير حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، العزاء لأسرة المغلوث في وفاة فقيدتهم نمشة بنت عبدالله المغلوث (رحمها الله).



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي اليوم (الأربعاء) أجراه أمير حائل مع ابن الفقيدة الدكتور فهد بن سالم المغلوث، سائلاً الله أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان.



وبعث نائب أمير المنطقة برقية عزاء لأسرة المغلوث، داعياً الله أن يتقبل الفقيدة بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، ويلهم الجميعَ الصبرَ والسلوان.