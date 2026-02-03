احتفل علي محمد علي سنان بزواج نجله حسن، وذلك في إحدى قاعات الاحتفالات بجدة، وسط حضور عدد من الأهل والأصدقاء.



وعبر العريس عن فرحته بتوديعه حياة العزوبية، سائلاً الله التوفيق والسعادة.