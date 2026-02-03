احتفل علي محمد علي سنان بزواج نجله حسن، وذلك في إحدى قاعات الاحتفالات بجدة، وسط حضور عدد من الأهل والأصدقاء.
وعبر العريس عن فرحته بتوديعه حياة العزوبية، سائلاً الله التوفيق والسعادة.
Ali Muhammad Ali Sinan celebrated the marriage of his son Hassan, in one of the celebration halls in Jeddah, with the presence of a number of family and friends.
The groom expressed his happiness at bidding farewell to bachelorhood, asking God for success and happiness.