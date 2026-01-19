كرّم أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز، بحضور نائبه الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي اليوم (الإثنين)، المواطنة ليلى مجرشي، نظير موقفها البطولي في إنقاذ أسرة من حادثة مرورية، وما أبدته من شجاعةٍ ومسؤوليةٍ إنسانية أسهمت في الحفاظ على الأرواح.



وأشاد أمير منطقة جازان بما قامت به المواطنة من عملٍ نبيل يعكس القيم الإنسانية الرفيعة والتلاحم المجتمعي، مؤكداً أن مثل هذه المواقف المشرّفة تجسّد وعي أفراد المجتمع واستعدادهم للمبادرة والعطاء وقت الحاجة.



من جانبها، عبّرت ليلى مجرشي عن شكرها وتقديرها لأمير المنطقة ونائبه على هذا التكريم، مؤكدةً أن ما قامت به كان بدافع الواجب الإنساني، وأن سلامة الأرواح تبقى الهدف الأسمى في مثل هذه المواقف.

كما كرّم أمير جازان بحضور نائبه فريق عمل نظام الاتصالات الإدارية المطوّر بإمارة المنطقة، وذلك تقديرًا لجهودهم في تفعيل الربط الإلكتروني مع وزارة الداخلية "النهاية الطرفية"، مما أسهم في تطوير منظومة العمل الإداري، وتعزيز مسار التحول الرقمي.



وأشاد الأمير محمد بن عبدالعزيزبما حققه النظام من إسهام فاعل في أتمتة الإجراءات، وتسريع إنجاز المعاملات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، مؤكدًا أن هذه الجهود تأتي امتدادًا لتوجيهات القيادة في دعم التحول الرقمي، ورفع مستوى كفاءة العمل الحكومي، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.

من جانبهم، عبّر أعضاء فريق العمل عن شكرهم واعتزازهم بهذا التكريم، مؤكدين حرصهم على مواصلة تطوير الأنظمة التقنية، ودعم مسيرة التميز المؤسسي بإمارة منطقة جازان.