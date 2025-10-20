أطلق تجمع عسير الصحي نطاق بيشة حملة الكشف المبكر لسرطان الثدي، وذلك في العيادات الخارجية بمستشفى الملك عبدالله ببيشة، ضمن فعاليات شهر أكتوبر للتوعية بسرطان الثدي. وتضمّنت الفعالية معرضا توعويا اشتمل على برامج تثقيفية حول أمراض سرطان الثدي، والتعريف بأعراضها ومسبباتها وطرق الوقاية منها، إلى جانب توزيع عدد من المطويات والكتيبات التوعوية على الزوار. كما تمّ تخصيص عيادة للفحص المبكر تستمر طيلة أيام الحملة التي تمتد لثلاثة أيام. وتهدف الحملة إلى تعزيز الوعي الصحي لدى المجتمع بأهمية الكشف المبكر، وتشجيع النساء على إجراء الفحص الذاتي والدوري، لما لذلك من أثر إيجابي في رفع نسب الشفاء والوقاية من المضاعفات. وأشار تجمع عسير الصحي نطاق بيشة إلى تنظيم عدد من البرامج التوعوية الخارجية في المقاهي والمجمعات التجارية بمحافظة بيشة، بهدف الوصول إلى أكبر شريحة من الجمهور ونشر الوعي الصحي حول سرطان الثدي وطرق الوقاية منه.