بقيادة مديرها ناصر جروض السوادي، حققت متوسطة الفلاح بمكة المكرمة «التميز» على مستوى مدارس المملكة من هيئة تقويم التعليم والتدريب..

وبهذه المناسبة تلقى السوادي تهاني الزملاء التربويين والأصدقاء، الذين تمنوا له مزيداً من الإبداع في ميدان التعليم..

وقال: في ظل قيادة حكيمة داعمة ووزارة شغوفة وإدارة تعليم طموحة، لا عذر لنا إن لم نواكب هذه النقلة الهائلة في بلادنا، ونسعى لأن نتقدم خطوات للأمام..

مقدماً شكره لكل من ساهم في هذا التميز من مشرفين وإداريين ومعلمين وطلاب، واعداً ببذل المزيد من الجهد، لتحقيق المزيد من الإنجازات.