النادي السعودي في بيرث يحتفل باليوم الوطني

احتفل النادي السعودي بمدينة بيرث باليوم الوطني السعودي الخامس والتسعين، في فعالية مميزة أقيمت بحديقة هايد بارك، وسط حضور لافت تجاوز 400 زائر من الطلاب السعوديين والعرب وأفراد من الجاليات المختلفة، إضافة إلى ممثلين عن جامعات ولاية غرب أستراليا.وأقيم حفل خطابي استُهل بالسلام الملكي السعودي، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم. وألقى رئيس النادي السعودي في بيرث، مساعد السلطان، كلمة عبّر فيها عن مشاعر الفخر والاعتزاز باليوم الوطني، كما وجّه التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، مشيرًا إلى الدعم المستمر الذي تقدمه سفارة المملكة في أستراليا والملحقية الثقافية لأبناء الوطن في الخارج.وتضمنت الفقرات قصيدة وطنية وأوبريتا للأطفال، إلى جانب مسابقة تفاعلية شارك فيها الحضور وسط أجواء حماسية، تلاها أداء العرضة السعودية بالزي التقليدي.