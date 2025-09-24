المزروعي ينال الدكتوراه
حصل ياسر بن مبروك المزروعي على درجة الدكتوراه في الفلسفة والآداب من قسم الدراسات المسرحية جامعة الإسكندرية عن رسالته «التناص في مسرح الكاتبة السعودية ملحة عبدالله دراسة تحليلية مقارنة لنماذج مختارة»، تحت إشراف الدكتور أحمد صقر، والدكتور محمد شيحة، والدكتور سماح أبو الخير.

وتلقى المزروعي التهاني والتبريكات من الأقارب والأصدقاء بهذه المناسبة، متمنين له التوفيق في حياته العملية والعلمية.
