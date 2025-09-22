صدر قرار وزير التعليم بإيفاد الدكتور سامي بن غازي العتيبي مشرفا عاما على البعثة التعليمية في مملكة البحرين، اعتبارا من 27 ربيع الآخر 1447هـ، وذلك بعد مسيرة حافلة بالعطاء قاد خلالها إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية نحو مزيد من التطوير والإنجاز.

وكان الدكتور العتيبي قد تسلم مهمات إدارة تعليم الشرقية في يناير 2021م، ليواصل العمل لنحو أربع سنوات تميزت بتحقيق قفزات نوعية في الأداء التعليمي والإداري، إذ شهدت المنطقة في عهده توسعا في برامج التطوير المهني، ورفعا لمؤشرات التحصيل الدراسي، إلى جانب مبادرات تعليمة رائدة، وتوسيع الشراكات المجتمعية الداعمة لمسيرة التعليم، وتدشين عدد من المشاريع التعليمية.

كما حرصت إدارته على مواءمة خطط التعليم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، من خلال تعزيز التحول الرقمي وتبني المشاريع الابتكارية، فضلا عن تحقيق حضور بارز لإدارة تعليم الشرقية في الجوائز الوطنية والمحافل التعليمية المختلفة محليا ودوليا.

ويعدّ هذا الإيفاد تقديرا لما قدّمه الدكتور العتيبي من جهود بارزة، وإشادة بمسيرته القيادية التي تركت أثرا ملموسا في تطوير البيئة التعليمية في المنطقة الشرقية، ليواصل عطاءه في مهمة جديدة تسهم في دعم التعليم السعودي خارج الوطن.

نبارك للدكتور سامي العتيبي هذا التكليف، ودعوات صادقة بأن يوفقه الله في مهمته القادمة، وأن تبقى إنجازاته في الشرقية علامة فارقة في سجل التعليم السعودي.