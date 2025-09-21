استقبلت أسرة الزامل التعازي والمواساة من الأهل والأصدقاء في وفاة فقيدتهم حرم صالح عبدالكريم الزامل، التي وافتها المنية ودفنت بمقبرة الرويس بجدة، عقب الصلاة عليها عصر أمس الأول (الجمعة).والفقيدة والدة مدير المراسم والبروتوكول في خدمات الملاحة الجوية السعودية حمود الزامل.يذكر أن اليوم (الأحد) آخر العزاء للرجال بمسجد صالحة بحي الشاطئ 6، وللنساء بمنزلهم بحي الشاطئ 6 في جدة.